АФФИДА анти МІГРЕНЬ ПЛАСТИР 20 мм х 20 мм, №5 - Львів (465694) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 41 аптеці
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Львів, вул. Словацького, 2
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Львів, просп. Свободи, 5
Подорожник
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
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Львів, вул. Галицька, 19
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Мед-сервіс
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Львів, вул. Городоцька, 141/143
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Куліша, 47
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Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
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Львів, вул. Городоцька, 153
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (13)
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Львів, вул. Замарстинівська, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
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Львів, вул. Стрийська, 1
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
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Всього: упаковка (2), 20 мм х 20 мм (2)
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Львів, вул. Городоцька, 179
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Всього: 20 мм х 20 мм (1)
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
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Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К