АФФИДА анти МІГРЕНЬ ПЛАСТИР 20 мм х 20 мм, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (465694) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 112 аптеках
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5), 20 мм х 20 мм (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (10), 20 мм х 20 мм (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4), 20 мм х 20 мм (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
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Дніпро, вул. Ближня, 31
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), 20 мм х 20 мм (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), 20 мм х 20 мм (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Аптека низьких цін
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Всього: 20 мм х 20 мм (4)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Аптека низьких цін
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Всього: 20 мм х 20 мм (4)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3