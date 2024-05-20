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pH5 ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА 450 мл - Одеса (505014) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
719,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
655,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
762,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
535,42 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
774,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
719,30 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
774,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
774,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, перех. Гранітна / Радужний, 2/26
Всього: упаковка (1)
655,70 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
774,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 2/53-Н
Всього: упаковка (1)
655,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 3-В
Всього: упаковка (1)
567,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
535,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
467,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
Всього: упаковка (1)
535,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болград, просп. Соборний, 144-А
Всього: упаковка (2)
653,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Комерційна, 58
Всього: упаковка (1)
655,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Преображенська, 47/16
Всього: упаковка (1)
618,56 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (2)
790,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 17
Всього: упаковка (1)
655,70 грн