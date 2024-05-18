pH5 ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА 450 мл - Харків (505014) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, пл. Покровська, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 17
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1