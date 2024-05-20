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APIVITA ЕКО БІО БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З МЕДОМ 4.4 г - Запоріжжя (502582) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
262,00
Економія: -44,00 грн
218,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
232,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
232,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
232,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (2)
232,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
232,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
232,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
232,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
186,85 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (1)
215,38 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
227,48 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом