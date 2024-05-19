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GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл - Київ (499492) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
79,34
Економія: -10,00 грн
69,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 6
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
79,34
Економія: -10,00 грн
69,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (1)
62,47 грн