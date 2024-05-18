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АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "ПРОТИГРИБКОВИЙ" Happy fit 70 мл чайне дерево - Дніпро (Дніпропетровськ) (497289) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
143,21
Економія: -19,41 грн
123,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
118,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
118,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
118,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
118,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
118,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
118,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
118,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
108,26 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
115,77
Економія: -13,76 грн
102,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
118,10 грн
У місті Дніпро (Дніпропетровськ) більше немає пропозицій з препаратом