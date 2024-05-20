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АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "ОХОЛОДЖУЮЧИЙ" Happy fit 70 мл м'ята - Одеса (497291) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Жасмін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Венера
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Армійська, 8
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Марія
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
151,14 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Валерія
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Віталіна
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Аркадія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Черняховського, 24
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Азалія
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Комарова Космонавта, 6
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Тетяна
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Левітана, 119
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
143,15
Економія: -4,29 грн
138,86 грн
Діана
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 85
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
136,26
Економія: -19,86 грн
116,40 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
137,90 грн
Таірівська
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 96
Всього: упаковка (1)
137,90 грн