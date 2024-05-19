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АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "ОХОЛОДЖУЮЧИЙ" Happy fit 70 мл м'ята - Київ (497291) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
135,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
143,15
Економія: -4,29 грн
138,86 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (2)
143,15
Економія: -4,29 грн
138,86 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
135,00
Економія: -10,80 грн
124,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (3)
143,15
Економія: -4,29 грн
138,86 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
153,25
Економія: -4,60 грн
148,65 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (2)
143,15
Економія: -4,29 грн
138,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
140,46 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (2)
143,15
Економія: -4,29 грн
138,86 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
153,25
Економія: -4,60 грн
148,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
131,94
Економія: -15,33 грн
116,61 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
153,25
Економія: -4,60 грн
148,65 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (3)
143,15
Економія: -4,29 грн
138,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
141,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (3)
143,15
Економія: -4,29 грн
138,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (2)
150,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (1)
143,15
Економія: -4,29 грн
138,86 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
143,15
Економія: -4,29 грн
138,86 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (2)
153,25
Економія: -4,60 грн
148,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (5)
143,15
Економія: -4,29 грн
138,86 грн