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АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "ОХОЛОДЖУЮЧИЙ" Happy fit 70 мл м'ята - Харків (497291) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
140,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
141,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
141,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
153,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
136,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
153,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (2)
139,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
151,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
150,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
124,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
138,54
Економія: -21,25 грн
117,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Всього: упаковка (1)
139,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 24
Всього: упаковка (1)
134,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (4)
140,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (2)
132,25
Економія: -15,29 грн
116,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 5/7
Всього: упаковка (2)
150,16 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 31
Всього: упаковка (1)
150,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (2)
140,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Мерефянське, 20-А
Всього: упаковка (2)
141,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
125,48
Економія: -19,02 грн
106,46 грн