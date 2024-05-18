АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "ОХОЛОДЖУЮЧИЙ" Happy fit 70 мл м'ята - Харків (497291) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 25 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, просп. Героїв Харкова, 96
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
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Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Аптека низьких цін
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Харків, просп. Гагаріна, 167
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Дерев'янка, 38
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Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 5/7
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 31
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Мерефянське, 20-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256