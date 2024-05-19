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АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "КОНТРОЛЬ ПІТЛИВОСТІ" Happy fit 70 мл ялівець - Львів (497293) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
127,97
Економія: -14,23 грн
113,74 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (3)
143,15
Економія: -4,29 грн
138,86 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
153,25
Економія: -4,60 грн
148,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
140,83
Економія: -23,18 грн
117,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
125,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
131,43
Економія: -20,85 грн
110,58 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
143,15
Економія: -4,29 грн
138,86 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
149,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 58
Всього: упаковка (1)
142,90 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Під Дубом, 4
Всього: упаковка (1)
148,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
Всього: упаковка (2)
156,50 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (2)
137,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Замарстинівська, 127
Всього: упаковка (1)
140,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
137,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
138,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 51
Всього: упаковка (1)
144,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 17
Всього: упаковка (1)
142,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
142,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
151,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 151
Всього: упаковка (1)
142,10 грн