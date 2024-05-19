Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігАЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "КОНТРОЛЬ ПІТЛИВОСТІ"Ціни в аптеках

АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "КОНТРОЛЬ ПІТЛИВОСТІ" Happy fit 70 мл ялівець - Київ (497293) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
130,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
120,99 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
130,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
130,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
121,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
130,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
130,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
130,10 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
153,25
Економія: -4,60 грн
148,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
130,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
128,67
Економія: -19,63 грн
109,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
130,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
130,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
130,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
130,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
126,93
Економія: -17,83 грн
109,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
130,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
132,75
Економія: -13,55 грн
119,20 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (2)
153,25
Економія: -4,60 грн
148,65 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
130,10 грн