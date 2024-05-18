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АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "КОНТРОЛЬ ПІТЛИВОСТІ" Happy fit 70 мл ялівець - Харків (497293) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
114,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
121,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
120,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
114,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
120,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
114,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
114,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
120,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
114,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
121,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
121,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
121,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
120,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
121,71 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
122,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
121,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
121,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Шевченка, 161
Всього: упаковка (1)
140,84 грн