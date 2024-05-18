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АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "КОНТРОЛЬ ПІТЛИВОСТІ" Happy fit 70 мл ялівець - Дніпро (Дніпропетровськ) (497293) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
121,45
Економія: -13,57 грн
107,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
121,47 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
132,37
Економія: -23,33 грн
109,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
114,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
144,49
Економія: -18,42 грн
126,07 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
120,13
Економія: -9,58 грн
110,55 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
125,16
Економія: -14,88 грн
110,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
116,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,30 грн