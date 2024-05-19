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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яАКВАФОР ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ПОДРАЗНЕНОЇ ТА ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИЦіни в аптеках

АКВАФОР ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ПОДРАЗНЕНОЇ ТА ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ 40 г - Львів (495408) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
346,09
Економія: -75,65 грн
270,44 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
310,55 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
333,40
Економія: -62,96 грн
270,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
338,90
Економія: -68,46 грн
270,44 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
310,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
309,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
309,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
309,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (1)
310,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
309,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
318,34
Економія: -71,23 грн
247,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
309,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
338,73
Економія: -68,29 грн
270,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
338,22
Економія: -68,13 грн
270,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (2)
309,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
310,99
Економія: -59,30 грн
251,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 9
Всього: упаковка (1)
310,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
310,55 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (2)
309,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (1)
309,00 грн