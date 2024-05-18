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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яАКВАФОР ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ПОДРАЗНЕНОЇ ТА ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИЦіни в аптеках

АКВАФОР ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ПОДРАЗНЕНОЇ ТА ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ 40 г - Харків (495408) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
296,11
Економія: -46,64 грн
249,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (8)
291,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
315,24
Економія: -66,47 грн
248,77 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
238,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
266,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
314,82
Економія: -45,07 грн
269,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
267,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
310,33
Економія: -22,48 грн
287,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (7)
310,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
305,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
270,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
282,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
269,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
316,59
Економія: -64,66 грн
251,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
291,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
273,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
292,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
272,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
314,42
Економія: -27,27 грн
287,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
321,36
Економія: -51,20 грн
270,16 грн