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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яPERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙЦіни в аптеках

PERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙ набір - Одеса (649731) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
303,25
Економія: -14,25 грн
289,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
302,25
Економія: -49,17 грн
253,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Всього: упаковка (1)
279,71
Економія: -32,23 грн
247,48 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
243,59
Економія: -19,31 грн
224,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
394,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
421,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Всього: упаковка (1)
234,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
295,71
Економія: -43,38 грн
252,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
288,06
Економія: -40,36 грн
247,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
290,18
Економія: -32,50 грн
257,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
287,29
Економія: -39,81 грн
247,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
281,15
Економія: -33,92 грн
247,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
273,27
Економія: -22,02 грн
251,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
306,74
Економія: -17,74 грн
289,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
273,49
Економія: -23,11 грн
250,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
286,27
Економія: -28,19 грн
258,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
292,77
Економія: -29,68 грн
263,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 201-Б
Всього: упаковка (1)
535,99
Економія: -111,78 грн
424,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (2)
306,45
Економія: -53,37 грн
253,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
481,40
Економія: -31,28 грн
450,12 грн