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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яPERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙЦіни в аптеках

PERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙ набір - Київ (649731) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (1)
296,30
Економія: -37,93 грн
258,37 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Європейська, 24-А
Всього: упаковка (1)
417,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Всього: упаковка (1)
234,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
439,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Червоної Калини, 2
Всього: упаковка (2)
414,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Всього: упаковка (1)
441,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
292,66
Економія: -44,96 грн
247,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
304,29
Економія: -15,29 грн
289,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
284,50
Економія: -37,27 грн
247,23 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
286,66
Економія: -28,98 грн
257,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
283,33
Економія: -20,24 грн
263,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
274,60
Економія: -23,35 грн
251,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
287,53
Економія: -29,45 грн
258,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
286,70
Економія: -39,22 грн
247,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
465,06
Економія: -14,94 грн
450,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (2)
307,58
Економія: -54,50 грн
253,08 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
269,41
Економія: -19,03 грн
250,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
309,44
Економія: -35,48 грн
273,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Руська, 201-Б
Всього: упаковка (1)
535,99
Економія: -106,73 грн
429,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
299,18
Економія: -46,10 грн
253,08 грн