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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яPERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙЦіни в аптеках

PERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙ набір - Харків (649731) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
309,44
Економія: -35,48 грн
273,96 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
Всього: упаковка (1)
437,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
429,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
429,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Всього: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека галатея
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
Всього: упаковка (1)
453,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (1)
429,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (2)
437,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
429,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
445,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (1)
437,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
429,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (1)
437,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
Всього: упаковка (1)
429,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 17
Всього: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
Всього: упаковка (1)
441,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
Всього: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Танкопія, 23
Всього: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (1)
437,00 грн