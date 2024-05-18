Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яPERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙЦіни в аптеках

PERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙ набір - Дніпро (Дніпропетровськ) (649731) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
286,66
Економія: -28,98 грн
257,68 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
286,93
Економія: -39,23 грн
247,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
280,35
Економія: -33,12 грн
247,23 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
278,46
Економія: -27,21 грн
251,25 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
282,85
Економія: -35,37 грн
247,48 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
304,63
Економія: -15,63 грн
289,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
289,95
Економія: -31,87 грн
258,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
288,02
Економія: -24,93 грн
263,09 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
270,14
Економія: -19,76 грн
250,38 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (2)
307,53
Економія: -54,45 грн
253,08 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
470,60
Економія: -20,48 грн
450,12 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
286,85
Економія: -34,52 грн
252,33 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
394,63 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
421,47 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
245,71
Економія: -21,43 грн
224,28 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
308,31
Економія: -55,23 грн
253,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Всього: упаковка (1)
285,01
Економія: -37,53 грн
247,48 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Лозова, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
346,99
Економія: -78,38 грн
268,61 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Полтава, вул. Соборності, 76
Всього: упаковка (1)
441,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
306,22
Економія: -32,26 грн
273,96 грн