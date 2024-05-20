БАХІЛИ ОДНОРАЗОВІ MP MEDPLAST ПОЛІЕТИЛЕН пара 3.5 г, №1 - Одеса (470613) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 32 аптеках
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Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
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Всього: упаковка (191)
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
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Одеса, вул. Польська, 14
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Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
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Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
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Всього: упаковка (49)
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Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
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Всього: упаковка (140)
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Одеса, вул. Армійська, 8-Б
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Всього: упаковка (105)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
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Всього: упаковка (53)
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Одеса, вул. Космонавтів, 9
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Всього: упаковка (49)
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Одеса, дорога Люстдорфська, 27
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Всього: упаковка (99)
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Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д
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Одеса, вул. Космонавтів, 33
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Всього: упаковка (44)
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Одеса, вул. Черняховського, 1-А