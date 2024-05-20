БАХІЛИ ОДНОРАЗОВІ MP MEDPLAST ПОЛІЕТИЛЕН пара 3.5 г, №1 - Львів (470613) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (37)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 19
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 61
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Всього: упаковка (49)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (44)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-В
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (103)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
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Всього: упаковка (92)
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Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
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Черкаси, просп. Перемоги, 36
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Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (226)
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Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
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Всього: упаковка (101)
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Ілічанка, вул. Шкільна, 43
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Всього: упаковка (127)
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Ізмаїл, вул. Телеграфна, 182/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (47)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (191)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (31)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20