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БАХІЛИ ОДНОРАЗОВІ MP MEDPLAST ПОЛІЕТИЛЕН пара 3.5 г, №1 - Львів (470613) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 19
Всього: упаковка (37)
2,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
Всього: упаковка (12)
2,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 61
Всього: упаковка (1)
2,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
Всього: упаковка (49)
1,88 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (44)
2,23 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (308)
2,90 грн
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-В
Всього: упаковка (3)
2,23 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (103)
3,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Всього: упаковка (92)
2,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 36
Всього: упаковка (14)
2,12 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (16)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
Всього: упаковка (226)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (101)
3,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Телеграфна, 182/1
Всього: упаковка (127)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (47)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (50)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (24)
3,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (191)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (31)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (50)
2,80 грн