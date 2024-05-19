БАХІЛИ ОДНОРАЗОВІ MP MEDPLAST ПОЛІЕТИЛЕН пара 3.5 г, №1 - Київ (470613) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (49)
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Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (44)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-В
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Вітамін
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Всього: упаковка (148)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 61
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Всього: упаковка (92)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
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Всього: упаковка (14)
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Черкаси, просп. Перемоги, 36
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (76)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Народна аптека
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Всього: упаковка (100)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 62-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (37)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 19
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (90)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (83)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (101)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (47)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (50)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7