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БАХІЛИ ОДНОРАЗОВІ MP MEDPLAST ПОЛІЕТИЛЕН пара 3.5 г, №1 - Харків (470613) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
Всього: упаковка (30)
1,93 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (13)
4,00
Економія: -2,00 грн
2,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
Всього: упаковка (12)
2,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Всього: упаковка (76)
2,12 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
Всього: упаковка (4)
1,93 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 62-Б
Всього: упаковка (100)
4,00
Економія: -2,00 грн
2,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 36
Всього: упаковка (14)
2,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Всього: упаковка (92)
2,12 грн
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-В
Всього: упаковка (3)
2,23 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (44)
2,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
Всього: упаковка (49)
1,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 61
Всього: упаковка (1)
2,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (23)
2,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (35)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (83)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (90)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (315)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (101)
3,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (47)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (50)
2,90 грн