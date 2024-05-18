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БАХІЛИ ОДНОРАЗОВІ MP MEDPLAST ПОЛІЕТИЛЕН пара 3.5 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (470613) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (13)
4,00
Економія: -2,00 грн
2,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
Всього: упаковка (12)
2,12 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
Всього: упаковка (4)
1,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
Всього: упаковка (30)
1,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Всього: упаковка (76)
2,12 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 62-Б
Всього: упаковка (100)
4,00
Економія: -2,00 грн
2,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 36
Всього: упаковка (14)
2,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Всього: упаковка (92)
2,12 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (27)
2,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (35)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (83)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (90)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (101)
3,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (82)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (50)
2,90 грн
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-В
Всього: упаковка (3)
2,23 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (60)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (50)
2,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (46)
2,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (191)
2,90 грн