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БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 20 м, №1 - Одеса (607869) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
354,10
Економія: -89,76 грн
264,34 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
246,50
Економія: -62,45 грн
184,05 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
255,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (2)
255,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
255,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (3)
253,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
253,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом