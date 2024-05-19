БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 20 м, №1 - Київ (607869) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
В інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Астарта
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Астарта
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом