БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 20 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (607869) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Астарта
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Астарта
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом