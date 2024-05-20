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БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 4 м, №1 - Одеса (607862) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
113,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
113,07 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
Всього: упаковка (1)
115,02 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
Всього: упаковка (1)
112,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
Всього: упаковка (1)
113,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
112,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
Всього: упаковка (1)
112,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 3
Всього: упаковка (1)
112,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
112,98 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (7)
126,00
Економія: -23,10 грн
102,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-К
Всього: упаковка (2)
112,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (1)
114,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (2)
114,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 140
Всього: упаковка (10)
112,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
112,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
Всього: упаковка (2)
113,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Всього: упаковка (1)
111,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (2)
123,50
Економія: -28,33 грн
95,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
112,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
111,91 грн