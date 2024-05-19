БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 4 м, №1 - Київ (607862) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 27
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136-Ж
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Немішаєве, вул. Хмельницького Богдана, 4