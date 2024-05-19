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БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 4 м, №1 - Київ (607862) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
112,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
111,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
112,31 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (6)
115,60
Економія: -12,70 грн
102,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
114,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
112,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (4)
110,61
Економія: -16,37 грн
94,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
111,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
114,43 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (1)
102,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 27
Всього: упаковка (3)
112,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (2)
120,50
Економія: -25,33 грн
95,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Всього: упаковка (1)
111,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
103,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (2)
123,50
Економія: -28,33 грн
95,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136-Ж
Всього: упаковка (4)
114,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (5)
114,71 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
Всього: упаковка (2)
113,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
112,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Немішаєве, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (1)
121,60 грн