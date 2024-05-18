Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти фіксуючіБИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT®Ціни в аптеках

БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 4 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (607862) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-К
Всього: упаковка (2)
112,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
112,98 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (7)
126,00
Економія: -23,10 грн
102,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (1)
114,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
Всього: упаковка (1)
113,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 3
Всього: упаковка (1)
112,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 114
Всього: упаковка (1)
112,52 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
112,87 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ново-Баварський, 77
Всього: упаковка (1)
112,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
112,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
Всього: упаковка (1)
112,51 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
95,33 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
95,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
95,65 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (6)
112,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
112,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
112,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
112,82 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
113,15 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
112,44 грн