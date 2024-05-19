БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 8 см х 4 м, №1 - Київ (607861) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 73 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (20)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (26)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29