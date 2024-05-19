БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 6 см х 4 м, №1 - Київ (607860) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 26 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Київ, пров. Політехнічний, 3-В
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 16-Б
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Загорівська, 1
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Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
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Всього: упаковка (7)
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Київ, просп. Оболонський, 22-В
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
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Київ, просп. Григоренка Петра, 20
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Драгоманова, 2
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Київ, вул. Центральна, 21-Б
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4