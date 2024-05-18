БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 4 см х 4 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (607859) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Астарта
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Всього: упаковка (6)
Зачинено
Харків, просп. Малої Любові, 4
Астарта
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Вітамін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом