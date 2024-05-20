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Медичні виробиІнші вироби для лікуванняБанкиБАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1Ціни в аптеках

БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні d=50 мм, №8 - Одеса (459827) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: універсальні (2)
1245,56
Економія: -199,03 грн
1046,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: універсальні (3)
1335,99
Економія: -51,07 грн
1284,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
Всього: універсальні (6)
1153,92
Економія: -135,33 грн
1018,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: універсальні (2)
1018,95
Економія: -38,06 грн
980,89 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
Всього: універсальні (5)
1239,65
Економія: -99,46 грн
1140,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
Всього: упаковка (2)
785,01
Економія: -99,19 грн
685,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
784,50
Економія: -94,87 грн
689,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
768,78
Економія: -78,35 грн
690,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
735,71
Економія: -50,05 грн
685,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
Всього: упаковка (2)
778,43
Економія: -83,67 грн
694,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: універсальні (1)
765,35
Економія: -67,93 грн
697,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
Всього: упаковка (1)
728,78
Економія: -44,49 грн
684,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: універсальні (5)
1239,17
Економія: -206,24 грн
1032,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: універсальні (4)
808,28
Економія: -106,78 грн
701,50 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
786,97
Економія: -97,28 грн
689,69 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1), універсальні (6)
752,36
Економія: -65,16 грн
687,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: універсальні (4)
790,50
Економія: -87,42 грн
703,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
750,10
Економія: -60,34 грн
689,76 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: універсальні (4)
347,90
Економія: -19,07 грн
328,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: універсальні (5)
926,19
Економія: -32,44 грн
893,75 грн