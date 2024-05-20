БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні d=50 мм, №8 - Одеса (459827) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
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Одеса, просп. Добровольського, 139
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Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
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Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
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Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
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Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
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Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
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Черкаси, вул. Козацька, 1/1
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Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
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Всього: універсальні (5)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
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Всього: універсальні (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Робоча, 168
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), універсальні (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Нє болєй
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Всього: універсальні (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Нє болєй
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Всього: універсальні (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Аптека копійка
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Всього: універсальні (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11