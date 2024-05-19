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БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні d=50 мм, №8 - Київ (459827) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
815,28
Економія: -133,20 грн
682,08 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
1380,00
Економія: -278,31 грн
1101,69 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: універсальні (5)
1159,92
Економія: -169,84 грн
990,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: універсальні (6)
751,73
Економія: -53,26 грн
698,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
Всього: упаковка (1)
805,68
Економія: -115,60 грн
690,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
1207,89
Економія: -195,91 грн
1011,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: універсальні (3)
725,54
Економія: -41,25 грн
684,29 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 167-А
Всього: універсальні (2)
1402,99
Економія: -118,07 грн
1284,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: універсальні (1)
1149,24
Економія: -100,26 грн
1048,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: універсальні (4)
1091,71
Економія: -61,83 грн
1029,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: універсальні (4)
819,15
Економія: -117,65 грн
701,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
Всього: упаковка (2)
766,74
Економія: -71,98 грн
694,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
736,56
Економія: -50,90 грн
685,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: універсальні (1)
765,13
Економія: -67,71 грн
697,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
Всього: упаковка (1)
748,14
Економія: -63,85 грн
684,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: універсальні (5)
1248,94
Економія: -203,58 грн
1045,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: універсальні (5)
926,19
Економія: -32,44 грн
893,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
Всього: упаковка (2)
778,62
Економія: -92,80 грн
685,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
768,03
Економія: -77,60 грн
690,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рівне, вул. Коновальця, 26
Всього: упаковка (1)
1338,99
Економія: -54,07 грн
1284,92 грн