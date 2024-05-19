БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні d=50 мм, №8 - Київ (459827) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
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Київ, просп. Тичини Павла, 8
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Подорожник
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Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 167-А
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Буча, вул. Героїв Майдану, 10
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Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
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Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
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Вінниця, вул. Пирогова, 37
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Звягель, вул. Шевченка, 49
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Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
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Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Рівне, вул. Коновальця, 26