БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні d=50 мм, №8 - Харків (459827) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Всього: універсальні (5)
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Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
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Всього: універсальні (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Нє болєй
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Дніпро, шосе Донецьке, 3
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Дніпро, вул. Пастера, 2
Нє болєй
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Дніпро, вул. Робоча, 168
Нє болєй
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Дніпро, просп. Героїв, 17
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Всього: упаковка (1), універсальні (6)
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Дніпро, просп. Науки, 171
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Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
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Чорнобай, вул. Центральна, 81
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Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
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Черкаси, вул. Козацька, 1/1
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Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Аптека копійка
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Всього: універсальні (4)
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Чернігів, просп. Перемоги, 184
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Київ, шосе Харківське, 152-А
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Всього: універсальні (3)
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Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
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Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
Аптека шар@
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Всього: універсальні (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56