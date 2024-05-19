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Медичні виробиІнші вироби для лікуванняБанкиБАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1Ціни в аптеках

БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні d=50 мм, №8 - Харків (459827) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
801,76
Економія: -107,65 грн
694,11 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: універсальні (5)
640,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
750,20
Економія: -58,60 грн
691,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: універсальні (3)
1231,51
Економія: -157,69 грн
1073,82 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: універсальні (4)
351,79
Економія: -22,96 грн
328,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
747,94
Економія: -58,18 грн
689,76 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
793,74
Економія: -104,05 грн
689,69 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: універсальні (4)
772,20
Економія: -69,12 грн
703,08 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1), універсальні (6)
751,56
Економія: -64,36 грн
687,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: універсальні (5)
1225,20
Економія: -192,27 грн
1032,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: універсальні (4)
804,17
Економія: -102,67 грн
701,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
784,80
Економія: -95,17 грн
689,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
Всього: упаковка (2)
781,15
Економія: -86,39 грн
694,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
752,87
Економія: -67,21 грн
685,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: універсальні (4)
1087,07
Економія: -57,19 грн
1029,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
1237,21
Економія: -225,23 грн
1011,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: універсальні (3)
739,69
Економія: -55,40 грн
684,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
Всього: упаковка (1)
788,35
Економія: -98,27 грн
690,08 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: універсальні (5)
1159,48
Економія: -169,40 грн
990,08 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
1380,00
Економія: -278,31 грн
1101,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
832,29
Економія: -150,21 грн
682,08 грн