БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні d=50 мм, №8 - Дніпро (Дніпропетровськ) (459827) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Нє болєй
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Всього: універсальні (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), універсальні (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
В інших містах:
Нє болєй
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Всього: універсальні (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
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Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Аптека копійка
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Всього: універсальні (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
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Всього: універсальні (4)
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Чорнобай, вул. Центральна, 81
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Аптека низьких цін
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Всього: універсальні (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
Аптека копійка
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Всього: універсальні (2)
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Одеса, просп. Добровольського, 139
Аптека низьких цін
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Всього: універсальні (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
Аптека шар@
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Всього: універсальні (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8