БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №2 - Київ (459826) Лікарський препарат - ціни
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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