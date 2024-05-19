БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №2 - Харків (459826) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Подорожник
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Харків, просп. Ювілейний, 89
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Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Дергачі, вул. Вокзальна, 70
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Зміїв, вул. Лиманська, 22
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Валки, вул. Харківська, 11
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Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
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Диканька, вул. Мазепи Івана, 1
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Полтава, вул. Миру, 9
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Аптека копійка
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