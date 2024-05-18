Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняБанкиБАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1Ціни в аптеках

БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (459826) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
294,39 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (1)
304,99
Економія: -10,60 грн
294,39 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (1)
311,99
Економія: -17,60 грн
294,39 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
387,92
Економія: -55,24 грн
332,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
Всього: упаковка (1)
176,90 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Всього: упаковка (1)
483,99
Економія: -99,83 грн
384,16 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (1)
181,90 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (2)
456,99
Економія: -72,83 грн
384,16 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-А
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
Всього: набір масажний (1)
394,55
Економія: -59,63 грн
334,92 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 18
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
Всього: упаковка (1)
294,39 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (1)
188,90 грн