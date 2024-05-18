БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (459826) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
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Дніпро, пров. Штурманський, 7
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Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Подорожник
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
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Дніпро, вул. Столєтова, 1
Аптека копійка
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Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
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Дніпро, вул. Янтарна, 79
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Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
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Кам'янське, просп. Свободи, 62
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Кам'янське, вул. Вільна, 13
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Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
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Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
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Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37
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Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: набір масажний (1)
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Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
Аптека твоєї родини
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Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 18
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Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14