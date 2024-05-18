Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека бам Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161 Всього: упаковка (1) 61,54 Економія: -10,41 грн 51,13 грн Забронювати

Аптека бам Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 14 Всього: упаковка (2) 61,60 Економія: -10,47 грн 51,13 грн Забронювати

Аптека бам Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3 Всього: упаковка (1) 58,20 Економія: -7,07 грн 51,13 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 81 Всього: упаковка (3) 63,86 Економія: -8,05 грн 55,81 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Вишневе, вул. Святоюріївська, 14 Всього: упаковка (1) 73,40 Економія: -22,27 грн 51,13 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46 Всього: упаковка (1) 62,42 Економія: -11,29 грн 51,13 грн Забронювати

Аптека бам Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 14 Всього: упаковка (1) 61,20 Економія: -10,07 грн 51,13 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Угринів, вул. Хіміків, 9 Всього: упаковка (1) 60,00 Економія: -8,87 грн 51,13 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Шевченка Тараса, 17 Всього: упаковка (1) 61,70 Економія: -10,57 грн 51,13 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється за 33 хв Графік роботи Ужгород, вул. Толстого Льва, 7-А Всього: упаковка (1) 68,30 Економія: -17,17 грн 51,13 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дударків, вул. Гоголя, 45-В Всього: упаковка (1) 67,90 грн