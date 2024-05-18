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АКВА РИНОЛОР спрей для носу флакон 50 мл - Харків (475551) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
Всього: упаковка (1)
61,54
Економія: -10,41 грн
51,13 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Всього: упаковка (2)
61,60
Економія: -10,47 грн
51,13 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
Всього: упаковка (1)
58,20
Економія: -7,07 грн
51,13 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (3)
63,86
Економія: -8,05 грн
55,81 грн
Подорожник
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Вишневе, вул. Святоюріївська, 14
Всього: упаковка (1)
73,40
Економія: -22,27 грн
51,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Всього: упаковка (1)
62,42
Економія: -11,29 грн
51,13 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 14
Всього: упаковка (1)
61,20
Економія: -10,07 грн
51,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Угринів, вул. Хіміків, 9
Всього: упаковка (1)
60,00
Економія: -8,87 грн
51,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
61,70
Економія: -10,57 грн
51,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Ужгород, вул. Толстого Льва, 7-А
Всього: упаковка (1)
68,30
Економія: -17,17 грн
51,13 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Всього: упаковка (1)
67,90 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом