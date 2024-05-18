Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ АНТИГЕРПЕСЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ АНТИГЕРПЕС флакон 4.5 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (469849) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
40,88
Економія: -3,54 грн
37,34 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
35,53 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (4)
45,28 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Миру, 54/1
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Магнолія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (2)
38,50 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (1)
37,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом