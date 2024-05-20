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Косметичні засобиДитяча косметикаБАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г - Одеса (483182) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3)
52,43
Економія: -6,98 грн
45,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (3)
51,90
Економія: -5,80 грн
46,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
40,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
52,30
Економія: -7,60 грн
44,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (4)
51,56
Економія: -5,26 грн
46,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (3)
52,10
Економія: -3,65 грн
48,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: упаковка (1)
43,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (2)
44,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (1)
30,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (3)
52,58
Економія: -9,03 грн
43,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
Всього: упаковка (5)
51,78
Економія: -3,78 грн
48,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
43,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
51,72
Економія: -6,27 грн
45,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
52,86
Економія: -7,76 грн
45,10 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
60,70 грн
Лаванда
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 174
Всього: упаковка (2)
60,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Кримська, 71
Всього: упаковка (1)
43,50 грн