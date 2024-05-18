БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г - Харків (483182) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
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Харків, вул. Павлова Академіка, 323-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
В інших містах:
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, вул. Харківська, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16