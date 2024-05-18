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Косметичні засобиДитяча косметикаБАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г - Харків (483182) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
52,27
Економія: -5,97 грн
46,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
52,40
Економія: -8,85 грн
43,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
66,46
Економія: -6,51 грн
59,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (6)
52,14
Економія: -6,04 грн
46,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (3)
53,25
Економія: -6,75 грн
46,50 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
40,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 323-В
Всього: упаковка (1)
52,67
Економія: -4,67 грн
48,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Всього: упаковка (4)
52,41
Економія: -5,91 грн
46,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Всього: упаковка (1)
40,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
51,94
Економія: -5,34 грн
46,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
44,90 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
50,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (2)
40,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Всього: упаковка (2)
40,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
30,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, вул. Харківська, 11
Всього: упаковка (2)
44,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Всього: упаковка (3)
30,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1)
40,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Всього: упаковка (1)
40,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
41,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
Всього: упаковка (1)
30,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (2)
40,96 грн