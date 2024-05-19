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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "Dr.SANTE COCONUT HAIR" 200 мл - Львів (479954) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
85,65
Економія: -7,06 грн
78,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
86,38
Економія: -14,38 грн
72,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
93,92
Економія: -14,99 грн
78,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
101,88
Економія: -12,67 грн
89,21 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
77,77
Економія: -6,69 грн
71,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
Всього: упаковка (2)
79,65
Економія: -8,30 грн
71,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
86,12
Економія: -8,05 грн
78,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
84,16
Економія: -6,56 грн
77,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 10-Б
Всього: упаковка (1)
83,63
Економія: -5,06 грн
78,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-А
Всього: упаковка (1)
76,41
Економія: -5,33 грн
71,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
Всього: упаковка (1)
81,47
Економія: -10,78 грн
70,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (2)
79,43
Економія: -8,03 грн
71,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
Всього: упаковка (1)
77,29
Економія: -5,89 грн
71,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: упаковка (1)
78,76
Економія: -7,70 грн
71,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
Всього: упаковка (1)
75,56
Економія: -4,48 грн
71,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
Всього: упаковка (1)
79,37
Економія: -8,12 грн
71,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 60
Всього: упаковка (1)
75,11
Економія: -4,62 грн
70,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (2)
92,92
Економія: -15,14 грн
77,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
Всього: упаковка (1)
104,79
Економія: -18,55 грн
86,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (1)
81,23
Економія: -9,63 грн
71,60 грн