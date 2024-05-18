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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "Dr.SANTE COCONUT HAIR" 200 мл - Харків (479954) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
83,83
Економія: -13,12 грн
70,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (1)
83,78
Економія: -12,84 грн
70,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
Всього: упаковка (2)
83,91
Економія: -10,36 грн
73,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
82,89
Економія: -10,37 грн
72,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (1)
81,49
Економія: -5,57 грн
75,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
82,18
Економія: -8,00 грн
74,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
82,11
Економія: -6,19 грн
75,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Харківська, 36/1
Всього: упаковка (1)
92,76
Економія: -13,68 грн
79,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
81,79
Економія: -7,63 грн
74,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
86,52
Економія: -11,24 грн
75,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (1)
84,74
Економія: -8,73 грн
76,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
105,78
Економія: -11,13 грн
94,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
76,88
Економія: -4,42 грн
72,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (1)
84,48
Економія: -9,27 грн
75,21 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
74,53
Економія: -3,45 грн
71,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
78,94
Економія: -6,56 грн
72,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
74,83
Економія: -2,37 грн
72,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (2)
85,90
Економія: -14,48 грн
71,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ромни, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (2)
81,54
Економія: -9,95 грн
71,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
90,85
Економія: -9,50 грн
81,35 грн