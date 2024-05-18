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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "Dr.SANTE COCONUT HAIR" 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (479954) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
74,53
Економія: -3,45 грн
71,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
74,83
Економія: -2,37 грн
72,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
76,88
Економія: -4,42 грн
72,46 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (2)
85,90
Економія: -14,48 грн
71,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
78,94
Економія: -6,56 грн
72,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
80,08
Економія: -8,49 грн
71,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
86,52
Економія: -11,24 грн
75,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
86,49
Економія: -5,64 грн
80,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (1)
84,74
Економія: -8,73 грн
76,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
87,37
Економія: -5,52 грн
81,85 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
82,53
Економія: -4,78 грн
77,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
104,41
Економія: -6,78 грн
97,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
94,86
Економія: -16,02 грн
78,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
84,67
Економія: -9,39 грн
75,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
105,78
Економія: -11,13 грн
94,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
91,10
Економія: -12,63 грн
78,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
84,32
Економія: -11,57 грн
72,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
103,56
Економія: -5,93 грн
97,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
86,71
Економія: -8,33 грн
78,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
87,33
Економія: -6,48 грн
80,85 грн