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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-й СПРЕЙ Cu-Zn+Ціни в аптеках

URIAGE BEBE 1-й СПРЕЙ Cu-Zn+ 100 мл - Київ (449901) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
487,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
490,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
493,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
491,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
484,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
534,18
Економія: -58,03 грн
476,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
484,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 12
Всього: упаковка (1)
485,56 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
493,69 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
341,50 грн
В інших містах:
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
Всього: упаковка (2)
358,28 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (2)
376,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 7-Н
Всього: упаковка (1)
485,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
475,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
472,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
408,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
404,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
406,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
407,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
488,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
406,09 грн