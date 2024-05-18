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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-й СПРЕЙ Cu-Zn+Ціни в аптеках

URIAGE BEBE 1-й СПРЕЙ Cu-Zn+ 100 мл - Харків (449901) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
405,46 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
475,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
408,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
404,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
485,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
406,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
488,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
407,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
488,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
405,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
407,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
491,28 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
408,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
405,15 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
405,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
408,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
408,06 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
406,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (3)
406,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
406,81 грн